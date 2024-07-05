Развожаев: авиация уничтожила воздушные цели над Севастополем

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Российская авиация уничтожила воздушные цели в небе над Севастополем. Они были поражены на большом расстоянии от берега, заявил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале .

Он отметил, что все службы были приведены в состояние боевой готовности. Губернатор попросил горожан соблюдать спокойствие и меры безопасности.

Развожаев напомнил, что людям нельзя находиться на открытом пространстве. Самую большую опасность в результате поражения представляют осколки.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер ранее признал право Киева атаковать Крым американским оружием. Военный чиновник отметил, что Украина имеет право применять дальнобойные вооружения для ударов по России «в пределах ее суверенной территории».