Разводят на интимные фото жен и шантажируют: куколды стали новой целью аферистов

Мошенники начали шантажировать куколдов в Сети через угрозы рассказать все женам

В закрытых интернет-сообществах активизировались мошенники. Их жертвами становятся мужчины, которые делятся интимными фотографиями своих жен с посторонними людьми в Сети, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы» .

На данный момент известно, что преступники применяют схему с шантажом. Сначала они завязывают общение с жертвой, притворяясь заинтересованными собеседниками. После получения компрометирующих материалов злоумышленники начинают требовать деньги.

Угрозы звучат серьезно — переписку с куколдами обещают показать их женам или окружению. Размер вымогаемых сумм варьируется от нескольких тысяч до миллионов рублей.

Предварительно известно, что в Московской области один из пострадавших перевел мошенникам 1 млн рублей. Однако это не помогло — фотографии все равно попали к его жене, что в итоге привело к расторжению брака.

