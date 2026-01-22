Разводят на интимные фото жен и шантажируют: куколды стали новой целью аферистов
В закрытых интернет-сообществах активизировались мошенники. Их жертвами становятся мужчины, которые делятся интимными фотографиями своих жен с посторонними людьми в Сети, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».
На данный момент известно, что преступники применяют схему с шантажом. Сначала они завязывают общение с жертвой, притворяясь заинтересованными собеседниками. После получения компрометирующих материалов злоумышленники начинают требовать деньги.
Угрозы звучат серьезно — переписку с куколдами обещают показать их женам или окружению. Размер вымогаемых сумм варьируется от нескольких тысяч до миллионов рублей.
Предварительно известно, что в Московской области один из пострадавших перевел мошенникам 1 млн рублей. Однако это не помогло — фотографии все равно попали к его жене, что в итоге привело к расторжению брака.
