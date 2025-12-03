Разорвала лицо: в Тыве агрессивная собака отправила в больницу мальчика

В Сети появилась информация о нападении собаки на 7-летнего мальчика в городе Кызыле. Правоохранители начали проверку, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Тыва.

Инцидент произошел в микрорайоне Вавилинский затон. В социальных сетях сообщили, что собака напала на ребенка и разорвала ему лицо. Мальчика госпитализировали.

Следователи организовали проверку. Они выявляют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Томске врач скорой помощи подвергся нападению двух собак во время исполнения служебных обязанностей, когда приехал на вызов. Камеры видеонаблюдения зафиксировали крики мужчины, который звал на помощь.

