Размахивали пистолетом: парни на «пятерке» играли в «шашки» на дороге в Москве

SHOT: пассажир размахивал пистолетом из окна ВАЗ-2105 на дороге в Москве

Группа парней на отечественной «пятерке» лихачила на дороге в Москве, а один из них размахивал пистолетом из окна машины, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как ВАЗ-2105 темного цвета едет по дороге и перестраивается из полосы в полосу, подрезая других участников движения. В этот момент пассажир «пятерки» размахивал пистолетом из окна.

По словам очевидца, автомобиль с номерами из Тульской области лихачил на Филимонковском шоссе. Выстрелов слышно не было, однако их мог заглушить звук мотора. После этого автомобиль направился в сторону улицы Малое Понизовье в Коммунарке.

