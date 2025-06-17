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Разлив мазута произошел на территории больницы в Ульяновске

На территории Центральной городской клинической больницы Ульяновска произошло утечка мазута. В городе объявлен режим ЧС, сообщает «112» .

Разлив мазута произошел из подземного резервуара. Ранее его применяли для отопления больницы.

Всего вытекло 5 тонн нефтепродуктов. Загрязнено 200 кв. м.

На место прибыли аварийные службы. Они ликвидируют последствия аварии.

Ранее стало известно, что пляжи Анапы будут чистить от мазута утром и вечером, чтобы не тревожить туристов. До этого россияне отдыхали по соседству с волонтерами.