Разлив мазута произошел на территории больницы в Ульяновске
На территории Центральной городской клинической больницы Ульяновска произошло утечка мазута. В городе объявлен режим ЧС, сообщает «112».
Разлив мазута произошел из подземного резервуара. Ранее его применяли для отопления больницы.
Всего вытекло 5 тонн нефтепродуктов. Загрязнено 200 кв. м.
На место прибыли аварийные службы. Они ликвидируют последствия аварии.
Ранее стало известно, что пляжи Анапы будут чистить от мазута утром и вечером, чтобы не тревожить туристов. До этого россияне отдыхали по соседству с волонтерами.