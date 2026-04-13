Разъяренный из-за расставания петербуржец расправился с бывшей из пистолета
Подросток восемь раз выстрелил в бывшую девушку в Петербурге
17-летний парень в Санкт-Петербурге после расставания с возлюбленной минимум восемь раз выстрелил ей в спину. Об этом сообщает в своем Telegram-канале директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.
Парень стрелял из пневматического пистолета. Инцидент произошел в подъезде многоэтажки.
Молодого человека задержали. Против него могут возбудить уголовное дело.
У пострадавшей обнаружили ушибы. Она пошла в травмпункт и написала заявление в полицию.
