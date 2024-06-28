Разговаривал с едой и приставал к детям: неадеквата задержали в московском метро
Фото - © Telegram-канал «Осторожно, Москва!»
Пассажиры столичного метро задержали мужчину, который приставал к детям в поезде, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва!».
На станции «Проспект Вернадского» пассажиры метро заметили странного мужчину. Неадекват сидел на полу поезда, тряс выпечкой и приставал к пассажирам.
Очевидица рассказала, что мужчина разговаривал с едой. Она подумала, что неадекват находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Свидетельница событий отметила, что вышла со странным мужчиной на одной станции и уже находилась в поиске сотрудников, как вдруг неадекват стал приставать к двум детям, вышедшим из остановившегося вагона.
Он подошел и сорвал с одного из ребят кепку. Тогда женщина оттолкнула его и стала звать на помощь мужчин. Она боялась, что мужчина в таком состоянии мог кому-нибудь навредить.
По ее словам, неадеквата остановили и задержали неравнодушные прохожие, которые передали его в руки полиции.
Ранее в столичном метро неадекват избил 17-летнюю девушку, получив замечание за то, что пробежал за ней через турникет без билета. Мужчину задержали.