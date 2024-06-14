Неадекват избил девушку в столичном метро за отказ пропустить его без билета

В столичном метро задержали мужчину, который избил девушку в метро за отказ пропустить его без билета. Инцидент произошел в вестибюле станции «Текстильщики» БКЛ, сообщает «МВД Медиа» .

Мужчина не хотел оплачивать проезд и прошел через турникет за 17-летней девушкой. Она сделала ему замечание, а затем попыталась остановить. В ответ житель несколько раз толкнул ее и ударил по голове.

Правонарушитель скрылся, а пострадавшая обратилась к медикам. Полиция задержала злоумышленника недалеко от станции метро «Текстильщики».

25-летнего безработного доставили в отдел полиции для разбирательства, следователи возбудили уголовное дело.