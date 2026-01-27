Раздражало, что заказывала доставки: москвич избил пенсионерку ложкой для обуви

53-летний мужчина напал на свою пожилую соседку из-за того, что та слишком часто заказывала доставки. Но женщина оказалась не промах — она обезвредила агрессора, сообщает «112» .

Инцидент произошел в доме на юге столицы. Мужчину сильно раздражало, что к пенсионерке часто наведывались курьеры. В один день он настолько сильно обозлился, что решил напасть на источник своих проблем.

Он подкараулил бабушку возле лифта. Вооружившись ложкой для обуви, пьяный мужчина выбежал из квартиры и начал избивать пенсионерку. Он успел ударить ее несколько раз.

Однако у бабушки оказался при себе перцовый баллончик. Она распылила его в лицо агрессору. Когда на место приехали росгвардейцы, они обнаружили мужчину на лестнице — на нем был один тапок.

В итоге нападавшего задержали и доставили в отдел.

