«Раздражал меня»: петербуржец расстрелял 11-летнего уличного саксофониста

В Санкт-Петербурге 38-летний артист Мариинского театра выстрелил в 11-летнего уличного музыканта. Мальчик раздражал его игрой на саксофоне, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Инцидент произошел 23 мая на улице Декабристов. Мужчину раздражала музыка, которая доносилась под окнами его дома. Злоумышленник выстрелил в ребенка из окна своей квартиры. Пуля попала в щеку мальчика и застряла в подбородке. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Правоохранительные органы задержали стрелка. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)

Выяснилось, что стрелком оказался артист Мариинского театра. Мужчина родом из Казахстана и числится в труппе в категории «Миманс».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.