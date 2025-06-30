Раздел, облапал: владельца массажного салона Петербурга обвинили в приставаниях

Петербурженка по имени Кристина обвинила в домогательствах владельца элитного салона на Крестовском острове, куда она пришла на массаж ног. Тот все отрицает, сообщает Baza .

Вечером 23 июня девушка посетила салон по рекомендации подруги. К массажу у клиентки нет претензий — его проводила женщина. После этого Кристина пошла в спа-зону, где встретила Николая — владельца заведения. Тогда и начались странности.

Кристина пожаловалась, что мужчина начал настойчиво предлагать ей парение, а когда та отказалась, то пошел за ней в хаммам. По словам петербурженки, там Николай прижал ее к стене, раздел и начал трогать за интимные места. Девушка заявила, что ей надо срочно выйти из хаммама под предлогом проблем со здоровьем.

Однако на этом хозяин заведения не остановился, утверждает Кристина. Он продолжил домогаться в джакузи, несмотря на настойчивые отказы. Когда девушка попыталась уйти из салона, Николай якобы схватил ее и хотел затащить в приватную комнату, но его спугнул случайно вошедший клиент. Напуганная девушка быстро оплатила посещение и ушла.

Дома Кристина стала искать отзывы об этом массажном салоне и наткнулась на несколько похожих историй. Девушка написала заявление в правоохранительные органы, она намерена привлечь Николая к ответственности.

Хозяин салона отрицает все обвинения, назвав их происками конкурентов. Он заявил, что сам написал заявление на Кристину. Николай подтвердил, что девушка действительно ходила на массаж в заведении, затем ее натерли медом, она посетила хаммам и джакузи, но там к ней никто не приставал. При этом, по словам мужчины, в салоне установлены камеры видеонаблюдения, но прислать записи он не может, так как боится показаться сутенером.

Кроме того, Николай пожаловался, что после рассказанной Кристиной истории пользователи Сети стали массово писать о салоне плохие отзывы. А мужчине и его родным стали поступать сообщения от неизвестных, которые еще и пытаются вымогать деньги.