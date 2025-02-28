Разбогател по ошибке: американский банк случайно перевел клиенту 81 трлн долларов
По информации газеты The Financial Times, американский Citibank, входящий в конгломерат Citigroup, должен был перевести своему клиенту 280 долларов, но по ошибке отправил 81 трлн долларов, сообщает ТАСС.
Примечательно, что два сотрудника одобрили операцию на такую большую сумму. Ошибку через 1,5 часа после транзакции заметил третий работник и отменил ее.
Источник издания отметил, что средства не покинули банк. Об инциденте уведомили Федеральную резервную систему США. При этом только в прошлом году в Citibank было зарегистрировано 10 подобных происшествий на суммы 1 млрд долларов и более.
Все это сказывается на репутации банка в США. Из-за низкого контроля рисков в 2024 году банковскую организацию оштрафовали на 134 млн долларов.
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