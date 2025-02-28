Разбогател по ошибке: американский банк случайно перевел клиенту 81 трлн долларов

По информации газеты The Financial Times, американский Citibank, входящий в конгломерат Citigroup, должен был перевести своему клиенту 280 долларов, но по ошибке отправил 81 трлн долларов, сообщает ТАСС .

Примечательно, что два сотрудника одобрили операцию на такую большую сумму. Ошибку через 1,5 часа после транзакции заметил третий работник и отменил ее.

Источник издания отметил, что средства не покинули банк. Об инциденте уведомили Федеральную резервную систему США. При этом только в прошлом году в Citibank было зарегистрировано 10 подобных происшествий на суммы 1 млрд долларов и более.

Все это сказывается на репутации банка в США. Из-за низкого контроля рисков в 2024 году банковскую организацию оштрафовали на 134 млн долларов.

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