Юрист ответила, зачем россияне открывают счета в иностранных банках

Россияне проявляют активный интерес к открытию счетов в зарубежных банках. Юрист компании NSV Consulting Ксения Самойленко объяснила, кому и для чего это может быть необходимо.

Эксперт отметила, что за первые 2 года действия санкций количество счетов, открытых российскими гражданами за рубежом, увеличилось на 30%. Она подчеркнула, что такие счета особенно востребованы среди тех, кто часто путешествует.

Только в 2024 году Турцию, Вьетнам и Индию посетили около 7,5 млн российских туристов, а общее число отдохнувших за границей превысило 30 млн. Самым простым способом оплаты за границей остаются наличные, приобретенные в России. Однако это не всегда удобно в современных условиях. Поэтому наблюдается растущий интерес к открытию счетов в иностранных банках, пояснила Самойленко.

Юрист также отметила увеличение числа российских студентов, поступающих в зарубежные вузы. По ее словам, наблюдается эффект отложенного спроса: образовательные планы, отложенные из-за пандемии, теперь воплощаются в жизнь. Несмотря на санкции, в 2022 году более 40 тыс. россиян уехали за границу для получения образования, что на 30% меньше, чем в 2019 году, но вдвое больше, чем в 2020 году, отметила Самойленко.

По ее словам, иностранные счета также пользуются популярностью у представителей малого бизнеса, особенно в странах Персидского залива, таких как ОАЭ, Оман и Бахрейн. Наличие счета в иностранном банке упрощает ведение бизнеса, предоставляет доступ к кредитованию для бизнес-проектов и позволяет участвовать в международных инвестиционных проектах совместно с партнерами из дружественных государств, считает Самойленко.

Однако эксперт предостерегла, что к выбору страны для открытия счета следует подходить с особой внимательностью.

«За последние 3 года сообщения о приостановке операций по счетам россиян поступали из Франции, Греции и Турции. Чтобы минимизировать риски, перед открытием счета в иностранном банке рекомендуется проконсультироваться с экспертами», — заключила юрист в эфире радио Sputnik.