Разбившимся в Подмосковье самолетом управлял сделавший «бочку» на SSJ-100 летчик

Самолет-амфибию «Алекс-251», который потерпел крушение в Подмосковье 9 сентября, пилотировал летчик-испытатель отечественного SSJ-100. Мужчину до этого уволили за то, что он совершил «бочку» на лайнере, сообщает « 112 » со ссылкой на свой источник.

Мужчину, предположительно, зовут Александр И. Во время испытаний отечественного самолета SSJ-100 в 2011 году он сделал трюк «бочка», что посчитали фактом воздушного хулиганства. В 2019 году об этом узнали инспекторы «Гражданских самолетов Сухого», после чего мужчину уволили.

При этом Александр И. — летчик-испытатель 1 класса. Он тестировал военные МиГ и Су, летал на Ту-134 и Як-40. В 1995 получил орден Мужества за испытания самолетов в Заполярье.

Сегодня Александр И. вместе с директором компании-владельца поехали на подмосковный аэропорт Ватулино, чтобы проверить, как работает самолет-амфибия «Алекс-251». Однако в 250 метрах от взлетно-посадочной полосы самолет упал. Оба мужчины умерли.

Организована проверка по факту крушения самолета в Подмосковье. На место прибыл заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.