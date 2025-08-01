Разбившийся в страшной аварии на Варшавке байкер оказался человеком из шоубиза

SHOT: в страшной аварии с байком в Москве погиб фотограф Киркорова и Билана

Байкером, который врезался в каршеринг на Варшавском шоссе в Москве, оказался работавший с российскими звездами фотограф Рафаэль Юсипов. Он умер в больнице через два часа после аварии, сообщает SHOT .

Сразу после ночного столкновения на Варшавке фотографа увезли в больницу с множественными переломами. Врачи боролись за жизнь 31-летнего Юсипова, но спасти его не удалось.

Ранее мужчина работал фотографом на различных мероприятиях, в том числе с участием звезд шоубизнеса. Рафаэль Юсипов снимал многих известных людей — блогера Даню Милохина, певцов Филиппа Киркорова, Диму Билана и других.

Ночная авария, в результате которой погиб байкер, произошла примерно в 04:00 в пятницу, 1 августа. Юсипов ехал на мотоцикле Suzuki и врезался в арендованную иномарку Chery, которая разворачивалась на дороге прямо из среднего ряда. При столкновении мотоциклист подлетел и сделал сальто, после чего упал на проезжую часть. Кадры страшной аварии были опубликованы в Сети.