Разбито 26 автомобилей: массовая авария случилась под Калининградом

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7 человек пострадали в массовом ДТП в Калининградской области

Массово дорожно-транспортном происшествие с участием 26 автомобилей произошло в Калининградской области, сообщает MK.ru .

Согласно данным региональной Госавтоинспекции, в результате аварии пострадали 7 человек, в том числе ребенок. При столкновении автомобили получили значительные повреждения.

Калининградских водителей призвали воздержаться от поездок на автомобилях в условиях непогоды.

Ранее четыре человека погибли в результате столкновения трех легковых автомобилей на трассе «Тимашевск — Кореновск» в Краснодарском крае.