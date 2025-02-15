Разбито 26 автомобилей: массовая авария случилась под Калининградом
7 человек пострадали в массовом ДТП в Калининградской области
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Массово дорожно-транспортном происшествие с участием 26 автомобилей произошло в Калининградской области, сообщает MK.ru.
Согласно данным региональной Госавтоинспекции, в результате аварии пострадали 7 человек, в том числе ребенок. При столкновении автомобили получили значительные повреждения.
Калининградских водителей призвали воздержаться от поездок на автомобилях в условиях непогоды.
Ранее четыре человека погибли в результате столкновения трех легковых автомобилей на трассе «Тимашевск — Кореновск» в Краснодарском крае.