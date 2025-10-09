Расстреляли за 130 тыс руб: петербуржца ранили из-за ошибочного перевода денег

В доме на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге в мужчину несколько раз выстрелили из-за ошибочного перевода денег, сообщает «Фонтанка» .

34-летний таксист хотел заказать запчасти на 130 тыс. рублей. Деньги нужно было перевести механику, но он ошибся цифрой и случайно отправил неизвестной женщине.

Тогда таксист сразу позвонил по номеру телефона, извинился и попросил перевести деньги. Но женщина приняла его за мошенника, поэтому отказалась совершать какие-либо действия с финансами.

Тогда таксист вычислил адрес получательницы денег и отправился к ней, чтобы доказать, что он не аферист. Но разговор не пошел. Петербурженка не поверила мужчине и позвонила мужу, который примчался домой и резко ответил таксисту, вспыхнул конфликт. В результате таксист выстрелил в мужчину не менее восьми раз.

Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу. А стрелявшего задержали полицейские.

По данному факту полицейские хотят возбудить уголовное дело.

