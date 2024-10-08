Раскрыты подробности из биографии погибшего в Гималаях российского альпиниста

Один из пяти погибших при подъеме на гору в Гималаях россиян, Александр Душейко, повторил судьбу своего папы. Отец мужчины сорвался со стены Пика Коммунизма в Таджикистане, сообщает Mash .

Пятеро россиян шли в одной связке. Один из мужчин потерял равновесие и сорвался на высоте около 8,1 тыс. м. В результате он потянул остальных экстремалов за собой.

Целью была вершина Дхаулагири. Трупы нашли спасатели, облетевшие опасную зону на вертолете, когда группа перестала выходить на связь.

Выжил только экстремал Валерий Шамало. На одном из отрезков пути он отвязался от остальных и решил не подниматься дальше, поскольку увидел — погода была плохая.

Экстремальный поход организовал умерший россиянин Александр Душейко.

Ранее было опубликовано фото с места гибели российских альпинистов. Снимок сделали с вертолета 8 октября.