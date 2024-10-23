Раскрыты новые подробности возможной мошеннической схемы Пашаева в зоне СВО

Mash: задержан сослуживец Пашаева по делу об оставлении солдат в тылу за деньги

В Донецке провели задержание Фаика Гасанова, который служил вместе со скандально известным юристом Эльманом Пашаевым. Предположительно, адвокат через этого посредника получал от приехавших в зону спецоперации заключенных материальное вознаграждение за возможность «пересидеть» в тылу, сообщает Mash .

Источник из 95 стрелкового полка рассказал, что Гасанов был приближенным к командиру Виктору М. с позывным Сид. Мужчина родился с Пашаевым в одном городе. Когда тот прибыл в зону спецоперации, то их отношения быстро завязались, началась дружба. Источник предполагает, что именно через Гасанова деньги передавали Пашаеву.

Работники военно-следственного управления СКР проводят допрос солдат. Они узнают, в каком пункте временной дислокации служил Пашаев, какое количество людей благодаря ему могли быть оставлены в тылу и было ли командиру известно о том, что делает его подчиненный.

Гасанова отправили в Москву. Там его будут допрашивать.

Ранее адвоката Пашаева официально обвинили в особо крупном мошенничестве. Он не хочет сотрудничать со следствием.