Раскрыто состояние трех сбитых Mazda людей на Зеленом проспекте в Москве

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Mash: сбитый на Зеленом проспекте в Москве мужчина в тяжелом состоянии

Мужчина, которого сбил автомобиль Mazda на Зеленом проспекте в Москве, в тяжелом состоянии. Его отбросило на отбойник, сообщает Mash .

Другого мужчину откинуло на несколько метров. Третья пострадавшая, женщина, ушибла руку. Всех сбитых отправили в больницу.

Очевидцы рассказали, что водитель Mazda на большой скорости выехал с Зеленого проспекта на Владимирскую улицу. Он не смог справиться с управлением машиной и въехал в стоявших на перекрестке перед светофором людей.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГАИ работают на месте наезда на пешеходов. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.