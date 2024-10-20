В Москве водитель Mazda на тротуаре сбил трех пешеходов

Столичная Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП, в ходе которого пострадали три человека после наезда на них автомобиля марки Mazda, сообщает Дептранс Москвы в Telegram-канале .

Авария с наездом на пешеходов произошла на перекрестке 1-й Владимирской улицы и Зеленого проспекта. Водитель автомобиля марки Mazda не справился с управлением транспортного средства и вылетел на тротуар, где находились люди.

В результате аварии три пешехода получили травмы различной степени тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Произошедшее ДТП никак не повлияло на движение в районе указанного пересечения улиц, однако автомобилистам в очередной раз напоминают о важности соблюдения установленных правил дорожного движения.