Раскрыта причина крушения Ми-8 на Камчатке

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«Интерфакс»: Ми-8 на Камчатке мог упасть из-за ошибки пилота

Вертолет Ми-8 мог упасть на Камчатке из-за того, что пилот в условиях тумана допустил ошибку. Об этом сообщает « Интерфакс ».

Такая версия рассматривается, как одна из приоритетных. Пилот из-за плохой погоды мог не разглядеть окружающий ландшафт.

В результате вертолет столкнулся с сопкой — это и спровоцировало трагедию.

Ранее сообщалось, что Ми-8 потерпел крушение 31 августа. Обломки воздушного судна разбросаны по местности вокруг него. По данным МЧС, выживших на борту нет. Всего в вертолете летело 22 человека — 19 туристов и 3 члена экипажа.