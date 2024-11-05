Раскрыта причина гибели экс-замгубернатора Тульской области Шеденкова
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Экс-замгубернатора Тульской области Станислав Шеденков умер во время пожара, который возник из-за непотушенного камина. Открыто уголовное дело, рассказали ТАСС в пресс-службе ГСУ СК России по Подмосковью.
Инцидент произошел 5 ноября в частном доме Шаденкова в садовом некоммерческом товариществе «Лесные Поляны — 2». Мужчина зажег камин, не потушил его перед сном, и отправился спать. Начался пожар, в результате которого, по предварительным данным, 73-летний экс-замгубернатора и умер.
Сотрудники ГСУ СК России по Московской области проводят расследование по открытому уголовному делу. Организованы пожарно-техническая, медицинская и другие экспертизы.
Ранее сообщалось, что в гости к Шеденкову пришла женщина. Ей удалось покинуть дом живой.