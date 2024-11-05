Большая трагедия: в Подмосковье погиб экс-замгубернатора Тульской области

По предварительным данным, причиной могло стать неосторожное обращение с камином. Пришедшая в гости к Шеденкову знакомая смогла спастись.

Станиславу Шеденкову было 73 года. Он был первым главой администрации Новомосковского района Тульской области, а в 1996 году занял пост заместителя губернатора. Позже Шеденков переехал в Москву и занимал должности главы управы района Капотня и заместителя префекта Юго-Восточного округа.

Ранее в Москве в пожаре в жилом доме на Киевской улице погибла женщина 1958 года рождения. Ее тело обнаружили после тушения, проводится экспертиза. Проверку контролирует Дорогомиловская межрайонная прокуратура. Причины возгорания устанавливаются.