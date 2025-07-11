Расчленил на 20 частей: пенсионер в Подмосковье жестоко расправился со знакомой
Пенсионер в Электростали в Московской области расчленил знакомую женщину на 20 частей. Останки он спрятал в мусорных баках в разных местах, сообщает SHOT.
67-летняя Светлана приехала на встречу к знакомому Сергею в конце мая. В процессе встречи произошел конфликт. Мужчина разозлился и ударил собеседницу в затылок, после чего та упала на пол и перестала дышать.
После убийства мужчина решил спасти себя от заключения. Он расчленил труп на 20 частей, поместил их в пакеты и контейнеры. Затем отнес в мусорные баки в разных дворах.
Родственники обратились в полицию и к волонтерам, попросили помочь найти Светлану. Некоторые ее конечности обнаружили 9 июля в СНТ «Машиностроитель».
Сергея задержали. Он признался в содеянном. В 2017 году на мужчину открывали административное дело из-за побоев.