Расчленил на 20 частей: пенсионер в Подмосковье жестоко расправился со знакомой

Пенсионер в Подмосковье расчленил знакомую на 20 частей и разбросал останки

Пенсионер в Электростали в Московской области расчленил знакомую женщину на 20 частей. Останки он спрятал в мусорных баках в разных местах, сообщает SHOT .

67-летняя Светлана приехала на встречу к знакомому Сергею в конце мая. В процессе встречи произошел конфликт. Мужчина разозлился и ударил собеседницу в затылок, после чего та упала на пол и перестала дышать.

После убийства мужчина решил спасти себя от заключения. Он расчленил труп на 20 частей, поместил их в пакеты и контейнеры. Затем отнес в мусорные баки в разных дворах.

Родственники обратились в полицию и к волонтерам, попросили помочь найти Светлану. Некоторые ее конечности обнаружили 9 июля в СНТ «Машиностроитель».

Сергея задержали. Он признался в содеянном. В 2017 году на мужчину открывали административное дело из-за побоев.