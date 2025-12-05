Расчищали спецтехникой: огромную гору трупов куриц вывалили на дорогу в Асбесте

На Урале тушки куриц выпали на дорогу во время перевозки

В уральском Асбесте вывали на дорогу гору мертвых куриц. Чтобы расчистить проезжую часть, пришлось вызывать спецтехнику, сообщает E1.RU .

Местные жители обнаружили тушки птиц на улице Крупской вечером 4 декабря. Картина была пугающая: на дороге валялись сотни трупов куриц. На некоторых участках трассы их было так много, что водителям приходилось объезжать их по встречке.

Трупы куриц выпали во время перевозки. Всего на дороге оказалось около 150 кг отходов. Чтобы убрать тушки, пришлось вызвать коммунальщиков.

Специалисты собрали всех мертвых птиц, вывезли их, а затем продезинфицировали дорогу. Опасности для местных жителей и экологии инцидент не представляет.

