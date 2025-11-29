Москвичка чуть не съела осколок стекла в готовой куриной грудке

Жительница столицы купила куриную грудку су-вид в магазине «Братья Караваевы» на Большой Грузинской улице, но когда начала есть, то обнаружила в ней осколок стекла, сообщает «Осторожно, Москва» .

Она приобрела готовую еду 27 ноября. затем пришла домой положила курицу в холодильник, а перекусить ей решила 28 ноября. Когда женщина жевала куриную грудку, вдруг у нее заболел зуб, оказалось, что в еде попался осколок стекла.

«Начала жевать и не увидела. Не представляю сколько еще мелких кусков стекла мы успели съесть. А ведь это может вызывать внутреннее кровотечение. Теперь болит зуб», — пожаловалась горожанка.

По ее словам, на горячей линии магазина ей рекомендовали отправить отзыв на почту. При этом около двух недель назад покупательнице попался волос в рулете из этого же магазина, но жалоба ни к чему не привела.

10 ноября пострадавшая связывалась с менеджером по поводу волоса в рулете. Сейчас она тоже отправила отзыв в магазин и обратилась в Роспотребнадзор. Москвичка рассказала, что этот магазин временно закрывали примерно 10-11 месяцев назад.

