Расчеты РСЗО «Ураган» ударили по боевикам ВСУ на купянском направлении
Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Ураган» в зоне СВО
Фото - © Станислав Красильников/РИА Новости
Российские военнослужащие нанесли огневое поражение скоплению украинских боевиков на купянском направлении специальной военной операции, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
На опубликованных оборонным ведомством кадрах видно, как расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Запад» занимают места и наносят удары по позициям противника.
Ранее российские экипажи танков Т-72Б3М прикрыли государственную границу, ликвидировав позиции ВСУ в граничащем с Белгородской областью районе Украины.
ВС РФ продолжают специальную военную операцию на Украине. О начале СВО 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин.