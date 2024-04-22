Расчеты РСЗО «Ураган» ударили по боевикам ВСУ на купянском направлении

сегодня в 13:28

На опубликованных оборонным ведомством кадрах видно, как расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Запад» занимают места и наносят удары по позициям противника.

Ранее российские экипажи танков Т-72Б3М прикрыли государственную границу, ликвидировав позиции ВСУ в граничащем с Белгородской областью районе Украины.

ВС РФ продолжают специальную военную операцию на Украине. О начале СВО 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин.