Главная

Расчеты РСЗО «Ураган» ударили по боевикам ВСУ на купянском направлении

Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Ураган» в зоне СВО
Происшествия
Станислав Красильников

Фото - © Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие нанесли огневое поражение скоплению украинских боевиков на купянском направлении специальной военной операции, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

На опубликованных оборонным ведомством кадрах видно, как расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Запад» занимают места и наносят удары по позициям противника.

Ранее российские экипажи танков Т-72Б3М прикрыли государственную границу, ликвидировав позиции ВСУ в граничащем с Белгородской областью районе Украины.

ВС РФ продолжают специальную военную операцию на Украине. О начале СВО 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин.