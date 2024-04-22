Окопаться не удалось: российские танки уничтожили позиции ВСУ в приграничье

сегодня в 12:24

Танки ВС РФ уничтожили позиции ВСУ на границе с Белгородской областью

Российские экипажи танков Т-72Б3М прикрыли государственную границу, ликвидировав позиции ВСУ в граничащем с Белгородской областью районе Украины, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Украинские военнослужащие пытались окопаться на линии боевого разграничения. Позиции противника удалось выявить с помощью аэроразведки. Затем координаты передали танкистам группировки прикрытия государственной границы, которые нанесли по целям огневое поражение.

«Работаем как впрямую, так и с закрытых огневых позиций. Поддерживаем нашу пехоту и планомерно оттесняем и отодвигаем врага. Уничтожали бронетехнику, БТР, подвозы боекомплектов и блиндажи», — сказал командир танкового взвода Александр.

Вооруженные силы РФ продолжают проведение специальной военной операции на Украине, которая началась 24 февраля 2022 года.