Раненый военкор Поддубный попал на камеру сразу после удара дрона
Baza показала видео с военкором Поддубным сразу после ранения в Курской области
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Кадры с получившим ранение военным корреспондентом Евгением Поддубным сразу после атаки дрона рядом с Суджей Курской области публикует Baza — видео появилось в эфире телепередачи «60 минут».
Когда раздался взрыв, автомобиль журналиста попал в кювет. Поддубный сразу выбежал на дорогу, чтобы позвать людей на помощь.
На записи видно, насколько сильно ранено лицо военкора. В данный момент он лечится в реанимации ожогового отделения НИИ имени Склифосовского в столице. По данным источников, журналист встал на путь выздоровления.
Ранее москвич рассказывал, как помогал военкору выйти из сгоревшей машины. Журналист в тот момент не понимал, что случилось.