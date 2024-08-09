Раненый военкор Поддубный попал на камеру сразу после удара дрона

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Baza показала видео с военкором Поддубным сразу после ранения в Курской области

Кадры с получившим ранение военным корреспондентом Евгением Поддубным сразу после атаки дрона рядом с Суджей Курской области публикует Baza — видео появилось в эфире телепередачи «60 минут».

Когда раздался взрыв, автомобиль журналиста попал в кювет. Поддубный сразу выбежал на дорогу, чтобы позвать людей на помощь.

На записи видно, насколько сильно ранено лицо военкора. В данный момент он лечится в реанимации ожогового отделения НИИ имени Склифосовского в столице. По данным источников, журналист встал на путь выздоровления.

Ранее москвич рассказывал, как помогал военкору выйти из сгоревшей машины. Журналист в тот момент не понимал, что случилось.