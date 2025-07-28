Раненого французского легионера приговорили в ДНР к 14 годам тюрьмы
Фото - © G.Cabre, Сухопутные войска Франции
44-летнему гражданину Франции Сильвану Жиль Бернарду Каупину, воевавшему за ВСУ, вынесли заочный приговор в Донецкой народной республике, сообщает «Лента.ру».
Мужчина прибыл на Украину в качестве наемника в марте 2023 года. Он прошел военную подготовку на базе ВСУ.
Гражданин Франции участвовал в боях против ВС РФ в составе интернационального легиона. Однако для него все закончилось неудачно: мужчина в 2023 году был ранен, после чего отправился домой.
Суд в ДНР заочно приговорил француза к 14 годам лишения свободы.
Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили до 30 солдат элитного британского взвода ВСУ в Сумской области. Российские военные проводили зачистку населенного пункта Юнаковка.