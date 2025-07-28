Мужчина прибыл на Украину в качестве наемника в марте 2023 года. Он прошел военную подготовку на базе ВСУ.

Гражданин Франции участвовал в боях против ВС РФ в составе интернационального легиона. Однако для него все закончилось неудачно: мужчина в 2023 году был ранен, после чего отправился домой.

Суд в ДНР заочно приговорил француза к 14 годам лишения свободы.

Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили до 30 солдат элитного британского взвода ВСУ в Сумской области. Российские военные проводили зачистку населенного пункта Юнаковка.