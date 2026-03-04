Ракету сбили над Турцией впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке
Фото - © сгенерировано Freepik
В небе над Турцией уничтожили ракету, которая может принадлежать Ирану, сообщает газета «Известия».
Минобороны Турции завило, что данный инцидент произошел впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке. Перехваченный над страной объект был баллистической ракетой.
В Минобороны страны считают, что ракета могла быть запущена из Ирана.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран стал бить по еврейскому государству и странам, где есть американские базы.
В том числе прилеты иранских ракет и БПЛА наблюдаются в Саудовской Аравии и ОАЭ.
Ранее системы ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили 9 БПЛА при входе в воздушное пространство королевства.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.