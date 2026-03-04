сегодня в 15:05

Ракету сбили над Турцией впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке

В небе над Турцией уничтожили ракету, которая может принадлежать Ирану, сообщает газета «Известия» .

Минобороны Турции завило, что данный инцидент произошел впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке. Перехваченный над страной объект был баллистической ракетой.

В Минобороны страны считают, что ракета могла быть запущена из Ирана.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран стал бить по еврейскому государству и странам, где есть американские базы.

В том числе прилеты иранских ракет и БПЛА наблюдаются в Саудовской Аравии и ОАЭ.

Ранее системы ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили 9 БПЛА при входе в воздушное пространство королевства.

