Он обратился к жителям и попросил укрыться в безопасном месте. «Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал он.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России. Несмотря на то, что ситуация сложная, она контролируемая и управляемая Россией.

Ранее сообщалось, что вторжение украинской армии в Курскую область сорвало переговоры между Москвой и Киевом о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры.