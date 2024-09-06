Радиоактивные отходы обнаружили в Польше

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В Польше в частном доме нашли радиоактивные отходы

Радиостанция RMF FM рассказала, что на западе Польши, в городе Седлец, были найдены радиоактивные отходы – в общей сложности примерно 50 источников радиации, сообщает РИА Новости .

На месте обнаружения трудятся несколько десятков спасателей. Также в область выехали две специализированные команды экологической и химической аварийно-спасательной службы, которые займутся анализом изъятых образцов.

Как сообщил Марчин Халаш, представитель Познаньской комендатуры Государственной пожарной стражи Польши, радиоактивные отходы были размещены в жилом доме и гараже, принадлежащих частному лицу.

«Эти материалы находятся в бутылках, в которых обычно хранятся химические вещества», — добавил он.

По слова Халаша, в эвакуации жильцов ближайших домов нет необходимости.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» рассказал, что, в случае возникновения лесных пожаров в Чернобыле, радиоактивные вещества оттуда способны достичь территории Польши всего за один день.