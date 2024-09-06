Радиоактивные отходы обнаружили в Польше
Радиостанция RMF FM рассказала, что на западе Польши, в городе Седлец, были найдены радиоактивные отходы – в общей сложности примерно 50 источников радиации, сообщает РИА Новости.
На месте обнаружения трудятся несколько десятков спасателей. Также в область выехали две специализированные команды экологической и химической аварийно-спасательной службы, которые займутся анализом изъятых образцов.
Как сообщил Марчин Халаш, представитель Познаньской комендатуры Государственной пожарной стражи Польши, радиоактивные отходы были размещены в жилом доме и гараже, принадлежащих частному лицу.
«Эти материалы находятся в бутылках, в которых обычно хранятся химические вещества», — добавил он.
По слова Халаша, в эвакуации жильцов ближайших домов нет необходимости.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» рассказал, что, в случае возникновения лесных пожаров в Чернобыле, радиоактивные вещества оттуда способны достичь территории Польши всего за один день.