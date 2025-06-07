Ради хайпа: подростки показали нацистское приветствие на фоне Знамени Победы
Подростки показали нацистское приветствие на фоне Знамени Победы в Волгодонске
Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова
Ради популярности в Сети школьники показали нацистское приветствие на фоне Знамени Победы, инцидент произошел в Волгодонске, сообщает РЕН ТВ.
Как рассказал источник, подростки хотели, чтобы их фотография набрала много просмотров. После этого ребята извинились и сказали, что больше так не будут.
На учете эти школьники не состоят. Силовики не возбуждали дело по факту инцидента.
Ранее подростки топорами разгромили электричку на Ярославском направлении МЖД. Они разбили стекла и ругались матом.