Ради хайпа: подростки показали нацистское приветствие на фоне Знамени Победы

Ради популярности в Сети школьники показали нацистское приветствие на фоне Знамени Победы, инцидент произошел в Волгодонске, сообщает РЕН ТВ .

Как рассказал источник, подростки хотели, чтобы их фотография набрала много просмотров. После этого ребята извинились и сказали, что больше так не будут.

На учете эти школьники не состоят. Силовики не возбуждали дело по факту инцидента.

Ранее подростки топорами разгромили электричку на Ярославском направлении МЖД. Они разбили стекла и ругались матом.