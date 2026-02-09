Работник медсанчасти надругался над девочкой в лифте поликлиники в Ленобласти

В Ленинградской области задержали сотрудника медсанчасти, который надругался над ребенком в поликлинике, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

4 февраля был задержан житель города Сосновый Бор, который является работником центральной медико-санитарной части № 38. Причиной стало то, что его подозревают в действиях сексуального характера в отношении малолетней в грузовом лифте детской поликлиники.

В связи с этим 5 февраля было возбуждено уголовное дело. Оно квалифицировано по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет).

В полиции добавили, что если кто-то еще пострадал от действий этого мужчины, нужно обратиться в дежурную часть ОМВД России по городу Сосновый Бор по адресу: улица Боровая, 18. Также можно позвонить по телефону: 8 (81369) 6-61-57.

