Работающий моделью россиянин разбился на байке в Таиланде и сильно пострадал

Модель Никита Матвеев разбился на байке в Таиланде во время местного Нового года. Россиянин сломал бедро, а за операцию пришлось отдать 700 тыс. рублей, сообщает SHOT .

Авария произошла 13 апреля в Бангкоке. В это время в Таиланде отмечают Сонгкран — Новый год. По традиции в этот день принято обливать друг друга и все вокруг водой. Мокрой оказалась и дорога.

В итоге Матвеев не справился с управлением и врезался в бордюр. Он сломал бедро, ему пришлось пережить дорогостоящую и сложную операцию. Пока мужчина вынужден передвигаться на костылях.

Ранее две восьмиклассницы на электросамокате сбили 86-летнюю пенсионерку на тротуаре в Москве. Пожилая женщина получила сложный перелом руки. Согласно прогнозам, она может не пережить операцию.