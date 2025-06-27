Рабочий упал в лифтовую шахту и погиб на стройке в Москве

На стройобъекте на улице 5-й Магистральной в столице рабочий упал в лифтовую шахту и погиб, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Строитель 1971 года рождения скончался на месте.

На указанном стройобъекте работу силовиков координирует заместитель Савеловского межрайонного прокурора Андрей Возняк. Ход и результаты процессуальной проверки, которая была начала по данному факту, находится на контроле в прокуратуре.

Ранее лифт с людьми упал с 12-го этажа в многоквартирном доме в Махачкале, когда внутри находились девять человек. Пятеро из них пострадали.