Рабочий пострадал при обрушении строительных лесов у здания спортшколы в Москве

Строительные леса обрушились у спортивной школы на юго-западе столицы. В момент обрушения детей в здании не было, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел в среду на Новочеремушкинской улице. Пятиэтажное здание спортшколы находится на капитальном ремонте, поэтому детей в заведении не было.

В момент обрушения на лесах и около них находилось пятеро рабочих. Предварительно, травмирован один из них, ему может потребоваться госпитализация.

Ранее кирпичная стена обрушилась на рабочего на строительном объекте, расположенном на Новогиреевской улице столицы. Пострадавший 32-летний мужчина был госпитализирован.