сегодня в 11:45

Рабочие 17 и 19 лет упали с высоты на стройке в Москве

В Москве двое рабочих 17 и 19 лет сломали кости при падении со строительных лесов во 2-м Донском проезде. Парни проводили облицовочные работы двухэтажного здания около общежития юридического университета, сообщает «МК: срочные новости» .

По информации журналистов, молодой рабочий и его юный коллега встали на одну сторону лесов, после чего они упали вниз. Парни свалились с четырехметровой высоты.

Молодых людей отвезли в больницу. На стройке они работали монтажниками.

Прочие подробности выясняются.

Ранее в Ленинградской области трое китайских рабочих травмировались из-за падения строительных лесов. Возможная причина ЧП — падение обломков сбитого украинского дрона, заявляли власти.