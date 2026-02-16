Рабочему разорвало бедро из-за взрыва газового баллона на Боровском шоссе

сегодня в 13:15

Газовый баллон взорвался на стройке на Боровском шоссе

Взрыв газового баллона произошел на стройке на Боровском шоссе. Есть пострадавший, сообщает « МК: срочные новости ».

Рабочий получил тяжелую рану бедра. Его доставляют в больницу, чтобы оказать помощь.

Ранее восемь человек пострадали при взрыве газгольдера в Сергиевом Посаде. Загорелись три дома.

ЧП произошло на улице Митькина. Пострадавших госпитализировали.

