Рабочему разорвало бедро из-за взрыва газового баллона на Боровском шоссе
Газовый баллон взорвался на стройке на Боровском шоссе
Фото - © Медиасток.рф
Взрыв газового баллона произошел на стройке на Боровском шоссе. Есть пострадавший, сообщает «МК: срочные новости».
Рабочий получил тяжелую рану бедра. Его доставляют в больницу, чтобы оказать помощь.
Ранее восемь человек пострадали при взрыве газгольдера в Сергиевом Посаде. Загорелись три дома.
ЧП произошло на улице Митькина. Пострадавших госпитализировали.
