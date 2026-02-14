8 человек пострадали: газгольдер рванул в Сергиевом Посаде
8 человек пострадали при взрыве газгольдера в Сергиевом Посаде
Фото - © Telegram-канал 112
8 человек пострадали при взрыве газгольдера в Сергиевом Посаде, загорелись три дома, сообщает 112.
ЧП произошло на улице Митькина, после взрыва газа произошло возгорание трех частных домов, так как огонь быстро распространился.
От взрыва и последующего пожара пострадали 8 человек, они госпитализированы.
В настоящий момент МЧС продолжает тушение огня. На месте сейчас работают несколько скорых и 6 пожарных расчетов.
