8 человек пострадали: газгольдер рванул в Сергиевом Посаде

сегодня в 20:33

8 человек пострадали при взрыве газгольдера в Сергиевом Посаде

8 человек пострадали при взрыве газгольдера в Сергиевом Посаде, загорелись три дома, сообщает 112 .

ЧП произошло на улице Митькина, после взрыва газа произошло возгорание трех частных домов, так как огонь быстро распространился.

От взрыва и последующего пожара пострадали 8 человек, они госпитализированы.

В настоящий момент МЧС продолжает тушение огня. На месте сейчас работают несколько скорых и 6 пожарных расчетов.

