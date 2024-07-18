Пытка мемуарами Гитлера: боец ВС РФ рассказал об условиях в украинском плену

Российский военнослужащий с позывным Григор рассказал, как попал в украинский плен, где россиянам читали мемуары диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера. Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал военный корреспондент Юрий Котенок.

«Уже дошли до края террикона, когда по нам начали работать бандеровцы. У подножия горы бандеровец притворился раненым, мы отозвались на его зов, и нас обнаружила вражеская птичка», — сказал боец ВС РФ.

Он подчеркнул, что украинские военные пытались проводить психологическую обработку и читали российским военнопленным автобиографию Адольфа Гитлера. При этом бойцы ВСУ и иностранные наемники постоянно находились под действиями наркотиков.

Григор добавил, что в Мариуполе украинцы водили пленных с позиции на позицию, что позволило российским военным выбрать удачный момент и сбежать.

Ранее стало известно, что в результате проведенных переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 95 бойцов ВС РФ, которым в плену грозила смертельная опасность. Украине во время обмена также были переданы 95 военнопленных.