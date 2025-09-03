Пытался силой увести в лес: мигрант приставал к девочке под Петербургом
В полицию обратилась 33-летняя жительница Мурина. Она рассказала, что около дома № 33 по Оборонной улице неизвестный настойчиво приставал к ее 13-летней дочери, а затем силой попытался увести ее в лес, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Девочка-подросток смогла освободиться после того, как в инцидент вмешалась случайная прохожая на улице.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (подготовка к насильственным действиям сексуального характера).
Полицейские смогли установить личность мигранта и задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний нелегал из Средней Азии, который работал каменщиком на стройке и жил там же в недостроенной квартире.
Мужчина в ходе допроса сказал, что хотел прогуляться с девочкой в лесу.