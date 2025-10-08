Пытался изнасиловать с ножом: задержан напавший на девушку в Лефортовском парке

Маньяка, который пытался изнасиловать девушку в Лефортовском парке Москвы, вооружившись ножом, задержали в Рязани. Им оказался 22-летний уроженец Самарской области Дмитрий Ш., который имеет несколько судимостей, сообщает SHOT .

На прошлой неделе мужчина напал в парке на девушку, которая вышла на пробежку. Он пытался изнасиловать жертву, угрожая ножом, но та вырвалась и смогла убежать. Со слов девушки правоохранители составили фоторобот.

За это время маньяк успел скрыться в Рязани. В апреле прошлого года он освободился из ИК-10 Самарской области. Дмитрий Ш. имеет несколько судимостей — по статьям о грабеже и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Теперь в отношении мужчины возбуждено новое уголовное дело по статьям о насильственных действиях сексуального характера и покушении на изнасилование. Его допрашивают и проверяют на причастность к другим подобным преступлениям. Расследование контролирует центральный аппарат СКР.

Ранее следователи в Москве раскрыли серию преступлений, совершенных ранее судимым мужчиной в период с 1992 по 2003 год. Маньяка обвиняют в совершении 25 изнасилований, 11 разбойных нападениях в отношении 16 потерпевших, в том числе детей.

