ПВО за вечер уничтожила 23 украинских БПЛА

Отмечается, что БПЛА были сбиты в период с 20:00 мск до 23:00 мск. Все они были самолетного типа.

Российские бойцы ликвидировали 14 БПЛА — в Брянской области, 4 БПЛА — в Тульской, 3 в Московском регионе, в том числе 2 дрона летевших на Москву, 2 — в Орловской области.

Вечером 27 октября в небе по направлению к российской столице дежурными средствами ПВО были ликвидированы два украинских беспилотника.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.