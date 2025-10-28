ПВО за вечер уничтожила 23 украинских БПЛА
Средства противовоздушной обороны вечером сбила 23 дрона ВСУ, сообщили в Минобороны.
Отмечается, что БПЛА были сбиты в период с 20:00 мск до 23:00 мск. Все они были самолетного типа.
Российские бойцы ликвидировали 14 БПЛА — в Брянской области, 4 БПЛА — в Тульской, 3 в Московском регионе, в том числе 2 дрона летевших на Москву, 2 — в Орловской области.
Вечером 27 октября в небе по направлению к российской столице дежурными средствами ПВО были ликвидированы два украинских беспилотника.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.