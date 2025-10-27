На подлете к Москве силами ПВО сбиты два беспилотника ВСУ

Собянин: в небе на пути к Москве сбиты украинские дроны
Спецоперация

Вечером 27 октября в небе по направлению к российской столице дежурными средствами ПВО были ликвидированы два украинских беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны сбиты два беспилотника, летевших на Москву», — написал Собянин.

В настоящее время на месте падения обломков работают оперативные службы.

Информации о пострадавших или каких-либо происшествиях на момент публикации заметки не поступало.

