На подлете к Москве силами ПВО сбиты два беспилотника ВСУ

Собянин: в небе на пути к Москве сбиты украинские дроны

Вечером 27 октября в небе по направлению к российской столице дежурными средствами ПВО были ликвидированы два украинских беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.