На подлете к Москве силами ПВО сбиты два беспилотника ВСУ
Собянин: в небе на пути к Москве сбиты украинские дроны
Вечером 27 октября в небе по направлению к российской столице дежурными средствами ПВО были ликвидированы два украинских беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны сбиты два беспилотника, летевших на Москву», — написал Собянин.
В настоящее время на месте падения обломков работают оперативные службы.
Информации о пострадавших или каких-либо происшествиях на момент публикации заметки не поступало.
