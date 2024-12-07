ПВО за ночь сбили четыре беспилотника ВСУ над тремя российскими регионами

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Минобороны: за ночь сбили 4 БПЛА ВСУ над Россией

Киевский режим в ночь с 6 на 7 декабря совершил очередную попытку атаковать территорию России. Дежурные средства ПВО сбили четыре беспилотника самолетного типа над тремя российскими областями, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Украина пыталась атаковать дронами Белгородскую, Астраханскую и Воронежскую области. Дежурные средства ПВО сбили опасные воздушные объекты.

Киевский режим хотел нанести вред России, задействовав четыре беспилотника, но ничего не получилось.

О жертвах и разрушениях после падения обломков дронов на момент публикации заметки ничего не сообщалось.

Ранее Минобороны РФ показало видео момента попадания дрона FPV по боевой машине ВСУ в Харьковской области. Объект ликвидировали бойцы группировки «Север».