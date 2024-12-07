ПВО за ночь сбили четыре беспилотника ВСУ над тремя российскими регионами
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Киевский режим в ночь с 6 на 7 декабря совершил очередную попытку атаковать территорию России. Дежурные средства ПВО сбили четыре беспилотника самолетного типа над тремя российскими областями, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Украина пыталась атаковать дронами Белгородскую, Астраханскую и Воронежскую области. Дежурные средства ПВО сбили опасные воздушные объекты.
Киевский режим хотел нанести вред России, задействовав четыре беспилотника, но ничего не получилось.
О жертвах и разрушениях после падения обломков дронов на момент публикации заметки ничего не сообщалось.
Ранее Минобороны РФ показало видео момента попадания дрона FPV по боевой машине ВСУ в Харьковской области. Объект ликвидировали бойцы группировки «Север».