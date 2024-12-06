Минобороны опубликовало кадры прямого попадания FPV-дрона по машине ВСУ

Операторы БПЛА группировки войск «Север» с помощью FPV-дрона уничтожили технику и живую силу противника в Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удар пришелся на боевую бронированную машину, которая двигалась по дороге. Кадры уничтожения ВСУ опубликовало Минобороны.

На черно-белом видео, снятом с дрона, можно наблюдать, как БПЛА стремительно настигает машину украинских солдат, движущуюся с приличной скоростью. В момент удара видеозапись обрывается.

Ранее российские войска нанесли удары двумя FPV-дронами по украинскому пункту управления беспилотниками рядом с селом Новоочеретоватое в Донецкой Народной Республике. Первый БПЛА атаковал пикап с оборудованием для дронов, а второй тут же нанес следующий удар.