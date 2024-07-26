ПВО в Ливане отогнали израильские истребители

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Как указано в заявлении шиитского военизированного формирования, размещенном в его Telegram-канале, были применены зенитные управляемые ракеты

«Огонь с земли вынудил пилотов повернуть обратно в сторону границы», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что администрация США не планирует эвакуировать своих граждан из Ливана на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке.