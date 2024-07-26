ПВО в Ливане отогнали израильские истребители
Системы ПВО «Хезболлах» атаковали самолеты ВВС Израиля в небе Ливана
Системы ПВО «Хезболлах» атаковали самолеты ВВС Израиля нарушившие воздушное пространство Ливана, пишет ТАСС.
Как указано в заявлении шиитского военизированного формирования, размещенном в его Telegram-канале, были применены зенитные управляемые ракеты
«Огонь с земли вынудил пилотов повернуть обратно в сторону границы», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что администрация США не планирует эвакуировать своих граждан из Ливана на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке.